За первый месяц работы электронных сервисов Агентства по страхованию вкладов на портале госуслуг было подано 1 018 обращений. Такие данные приводит в понедельник департамент общественных связей АСВ.

В настоящее время через портал госуслуг можно получить:

выписку из реестра обязательств банка перед вкладчиками с указанием размера возмещения по вкладам;

справку о выплаченных суммах и вкладах, по которым осуществлялось возмещение. Сервисы АСВ стали доступны на портале госуслуг В дальнейшем вкладчики смогут получать через портал ЕПГУ и выплаты страхового возмещения.

За первый месяц работы сервисов количество обращений составило 1 018, в том числе было зарегистрировано 857 обращений за выпиской и 161 — за справкой.

По банкам, в отношении которых страховые случаи наступили после запуска сервисов АСВ на портале госуслуг (это Кранбанк и Нэклис-Банк), зарегистрировано 542 обращения (508 — за выпиской, 34 — за справкой).



В АСВ указывают, что после внесения необходимых изменений в федеральный закон «О страховании вкладов в банках Российской Федерации» вкладчики смогут дистанционно получать через портал госуслуг и непосредственно страховые выплаты.