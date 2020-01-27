Президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 июня обеспечить бесплатный доступ к российским социально значимым интернет-сервисам. Об этом говорится в перечне поручений , опубликованном на сайте Кремля.



«... обеспечить оказание гражданам на безвозмездной основе услуг связи по передаче данных и предоставлению доступа к информационно-телекоммуникационной сети Интернет на территории Российской Федерации для использования отечественных социально значимых интернет-сервисов, определив по согласованию с администрацией президента Российской Федерации перечень таких сервисов и порядок оказания названных услуг», — говорится в документе.

Первый доклад по этому вопросу ожидается до 1 июня 2020 года, далее — раз в полгода.

О том, что в России планируется запустить проект «Доступный Интернет», который обеспечит всем гражданам бесплатный доступ к социально значимым интернет-сервисам, президент сообщил в послании к Федеральному собранию 15 января. На прошлой неделе «Известия» сообщали, что Минкомсвязь составила предварительный список сервисов, доступ к которым могут сделать для граждан бесплатным в рамках проекта «Доступный Интернет». Воспользоваться ими получится даже при нулевом балансе счета. За бесплатный доступ к таким ресурсам операторы, возможно, будут получать компенсацию, не исключили в Минкомсвязи.