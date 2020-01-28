Российские фондовые индексы начали торговую сессию вторника в плюсе, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:00 мск индекс Мосбиржи подрос на 0,51% по отношению к уровню закрытия предыдущей торговой сессии и составил 3 100,8 пункта. Индекс РТС вырос на 0,59% до 1 551,03.

«Приостановка падения нефтяных котировок и рост S&P 500 могут привести к началу восстановления российских акций в начале сегодняшних торгов. Вероятный дневной коридор по индексу Мосбиржи находится в пределах значений 3 055—3 115 пунктов, по индексу РТС — 1 525—1 555 пунктов», — прокомментировал старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Вадим Иосуб.