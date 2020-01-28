Зампред комитета Госдумы по контролю и регламенту Наталья Костенко внесла в нижнюю палату парламента законопроект, разрешающий предпринимателям и самозанятым воспользоваться ипотечными каникулами, сообщили в пресс-службе депутата. Соответствующие поправки вносятся в закон «О потребительском кредите (займе)».

В настоящее время оформить ипотечные каникулы могут трудоустроенные граждане, которые для подтверждения снижения дохода могут предоставить банку справку по форме 2-НДФЛ.

По словам Натальи Костенко, это привело к тому, что банки стали отказывать в предоставлении ипотечных каникул предпринимателям и иным гражданам (в том числе самозанятым), которые подтверждают свой доход другими документами. Законопроектом предлагается включить налоговые декларации в перечень документов, необходимых для предоставления ипотечных каникул. Речь идет о декларации с отметкой налогового органа о ее принятии или книге учета доходов индивидуального предпринимателя. Предполагается, что декларации и книги учета доходов будут предоставляться заемщиками за текущий и предшествующий годы.