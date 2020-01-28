Темп роста ВВП в 2019 году составил 1,4%, что оказалось несколько выше официального прогноза Минэкономразвития России, говорится в обзоре ведомства «Картина деловой активности. Январь 2020 года».

«По оценке Минэкономразвития России, в 2019 году темп роста ВВП составил 1,4% (после 2,5% в 2018 году), что оказалось несколько выше официального прогноза Минэкономразвития», — отмечается в документе.

В IV квартале 2019 года темп роста ВВП оценивается на уровне 2,3% год к году по сравнению с 1,7% в III квартале 2019-го (в том числе в декабре — 2,4% после 1,9% в ноябре).

Отчетные данные Росстата о производстве и использовании ВВП в 2019 году будут опубликованы 3 февраля.