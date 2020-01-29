На внутреннем рынке РФ в ноябре прошлого года наблюдалось снижение активности населения как по покупке наличной иностранной валюты, так и по ее продаже; чистый спрос на наличную валюту уменьшился. Об этом свидетельствуют данные опубликованного Центробанком «Обзора основных показателей, характеризующих состояние внутреннего рынка наличной иностранной валюты в ноябре 2019 года» .

Совокупный спрос населения на наличную иностранную валюту (сумма купленной в уполномоченных банках, полученной по конверсии и снятой с валютных счетов наличной иностранной валюты) снизился в ноябре по сравнению с октябрем 2019 года на 11% — до 4 млрд долларов в эквиваленте. Спрос на доллары США составил 2,7 млрд, на европейскую валюту — 1,1 млрд долларов в эквиваленте (минус 11% в месячном выражении в обоих случаях).

Объем покупки населением наличной иностранной валюты в уполномоченных банках сократился по сравнению с октябрем на 17%, до 2 млрд долларов. Долларов США было куплено на 20% меньше, чем месяцем ранее, европейской валюты — на 8%. С валютных счетов в банках физлица в ноябре сняли 1,9 млрд долларов (минус 4% к октябрю).

Совокупное предложение населением наличной иностранной валюты (сумма проданной в уполномоченных банках, направленной на конверсию и зачисленной на валютные счета наличной инвалюты) уменьшилось в ноябре 2019 года по сравнению с октябрем на 8% и составило 2,7 млрд долларов. Совокупное предложение населением долларов снизилось на 6%, евро — на 13%, до 1,8 млрд и 0,8 млрд долларов соответственно.

В ноябре россияне продали банкам 1 млрд долларов наличной иностранной валюты — на 9% меньше, чем месяцем ранее. Продажи долларов снизились на 7%, евро — на 15%. На валютные счета в уполномоченных банках физлицами в ноябре было зачислено 1,7 млрд долларов наличной валюты (на 8% меньше, чем в октябре).



Чистый спрос населения на наличную иностранную валюту уменьшился в ноябре 2019 года по сравнению с предыдущим месяцем на 16% и составил 1,2 млрд долларов. Чистый спрос на доллары снизился на 20%, на европейскую валюту — на 3%.