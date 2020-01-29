За девять месяцев 2019 года микрофинансовые организации Москвы заключили с индивидуальными предпринимателями (ИП) 4 431 договор микрозайма — это в 1,9 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Такие данные приводит пресс-служба ГУ Банка России по ЦФО.

Средняя величина микрозайма для ИП снизилась на 2,7%, до 587,5 тыс. рублей. Юрлица, в свою очередь, стали занимать большие суммы, но реже. Средний размер микрозайма для этой категории заемщиков составил 1,1 млн рублей, увеличившись в годовом выражении на 9,5%. При этом количество договоров микрозайма, заключенных с юрлицами, уменьшилось на 0,7%, до 4 762.

Со всеми категориями заемщиков за девять месяцев 2019 года МФО Москвы заключили 8,1 млн договоров, что на 12,5% больше соответствующего показателя прошлого года.

«Дальнейшие изменения в регулировании рынка МФО Банком России (необходимость расчета показателя долговой нагрузки, ограничение максимального объема выплат сверх микрозайма — до 1,5-кратного размера займа) могут привести к более тщательному отбору заемщиков и удлинению срока займов», — говорится в сообщении регулятора.

Общее количество МФО Москвы на 1 октября 2019 года составило 338 единиц. За год их стало на 15 больше.



