Сбербанк подключил к своей платежной системе всех операторов сотовой связи Республики Таджикистан, говорится в сообщении кредитной организации. Операции проводятся без комиссии.

Пользователи «Сбербанк Онлайн», а также устройств самообслуживания имеют возможность пополнять баланс телефона и оплачивать услуги связи, в том числе за своих родных и близких в Таджикистане.

По словам директора дивизиона «Платежи и переводы» Сбербанка Кирилла Дмитриева, кредитная организация продолжит развивать сотрудничество в Центрально-Азиатском регионе. В ближайших планах запуск сервиса оплаты услуг связи Республики Узбекистан.