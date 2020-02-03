Доля ссуд с платежами, просроченными более чем на 90 дней, в общем объеме ссуд, предоставленных физическим лицам российскими банками, на 1 января 2020 года составила 4,5%. Такая информация содержится в обновленной сводке Банка России по рискам кредитования физических лиц .

Как следует из материалов ЦБ, за месяц показатель снизился на 0,1 процентного пункта (на 1 декабря он составлял 4,6%), за год — на 0,9 п. п. (на 1 января 2019 года равнялся 5,4%).

Уровень просрочки сейчас самый низкий за весь период, покрываемый сводкой ЦБ, — с 1 января 2012 года.

В материалах Центробанка уточняется, что данные не включают информацию о качестве выданных физлицам ссуд, оцениваемых в целях создания резервов на возможные потери по ссудам на индивидуальной основе.

В абсолютных цифрах объем просроченных розничных ссуд уменьшился в декабре на 18,3 млрд рублей (с 796,7 млрд рублей на начало месяца до 778,4 млрд на 1 января), по сравнению с началом прошедшего года — на 8,7 млрд (с 787,1 млрд на 1 января 2019-го), а общий объем учитываемых в сводке розничных ссуд вырос на 193 млрд рублей за месяц и на 2 трлн 781,9 млрд за год (до 17 трлн 436,1 млрд рублей на 1 января 2020 года с чуть менее чем 17 трлн 243,2 млрд на 1 декабря и 14 трлн 654,2 млрд на 1 января 2019-го).

Резервы на возможные потери по ссудам с просроченными платежами покрывают на 1 января текущего года 91,5% просроченных ссуд против 91,8% на 1 декабря и 93,6% на 1 января 2019-го.



Согласно материалам регулятора, общая доля предоставленных физлицам ссуд, не погашенных заемщиками в отчетном периоде в установленный договором срок, снизилась с 8,4% в ноябре-2019 до 7,9% в декабре, в том числе жилищных ссуд (кроме ипотечных) — с 5,1% до 3,4%, ипотечных ссуд — с 9,6% до 5,6%, автокредитов — с 7,2% до 6,6%, «иных потребительских ссуд» — с 8,5% до 8,3%.