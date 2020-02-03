Почти 90% всех автовладельцев, или 33,8 млн человек, по итогам 2019 года имеют коэффициент «бонус-малус» меньше 1, то есть получили скидку по ОСАГО. При этом почти половина всех автовладельцев — 48%, или 18,3 млн человек, — за счет коэффициента «бонус-малус» имеют скидку в 20% и более, а максимальную скидку в размере 50% получила почти четверть всех автовладельцев, сообщает Российский союз автостраховщиков.

Как уточняет президент РСА Игорь Юргенс, количество автовладельцев с коэффициентом «бонус-малус» меньше 1, то есть получающих скидку за безаварийную езду, в 2019 году выросло по сравнению с 2018 годом на 5%, или 2,6 млн человек.

Скидку в 5% получили 4,2 млн человек (11% всех автовладельцев), скидку в 10% — 3,4 млн водителей (8,9%), скидку в 15% — 3,5 млн человек (9,3%), скидку в 20% — 4,4 млн (11,5%). Скидку по ОСАГО в размере 25% от стоимости страховки в 2019 году получили 3,8 млн автовладельцев (10%), скидку в 30% — 2,2 млн (5,9%). Еще 1,3 млн водителей (или 3,4% автовладельцев) за счет коэффициента «бонус-малус» получили скидку по ОСАГО в размере 35%. Почти 1,2 млн человек получили скидку в 40%, еще для 1,1 млн водителей полис обязательной «автогражданки» был дешевле на 45%.

Максимальную скидку по ОСАГО за счет коэффициента «бонус-малус» — 50% — получили 8,7 млн автовладельцев (22,8% от общего количества).

«Мы видим, что количество безаварийных водителей в 2019 году выросло. Это один из результатов активной борьбы страховщиков с мошенничеством. В дальнейшем такой эффект мы будем наблюдать благодаря реформе по индивидуализации тарифов, начатой в 2019 году, которая в 2020-м должна быть продолжена. В результате автовладельцы получат дополнительный стимул ездить без аварий, поскольку это еще сильнее будет сказываться на цене полиса ОСАГО», — прокомментировал Юргенс.



Он отметил, что с момента старта реформы по индивидуализации тарифов по ОСАГО в январе 2019 года средняя премия в этом виде страхования снизилась на 5%. «Чтобы сохранить и приумножить позитивные для автовладельцев перемены в ОСАГО, необходимо, чтобы реформа по индивидуализации тарифов была продолжена», — подчеркнул президент РСА.