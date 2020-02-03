Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности Русьуниверсалбанка на уровне «ruВВ» и изменило прогноз с «негативного» на «стабильный».

«Рейтинг кредитоспособности банка определен слабой оценкой рыночных позиций, сильными позициями по капиталу и ликвидности, приемлемым качеством активов, консервативной оценкой уровня корпоративного управления, а также сохранением банком приемлемого уровня рентабельности, что обусловило изменение прогноза по рейтингу», — поясняется в релизе «Эксперт РА» .

Столичный Русьуниверсалбанк специализируется на кредитовании и расчетно-кассовом обслуживании юридических лиц, операциях на рынке межбанковского кредитования и на срочном рынке, напоминают в агентстве.

Слабая оценка рыночных позиций банка отражает его ограниченные конкурентные позиции на российском рынке в сочетании с узкой географией деятельности и недостаточно широкой клиентской базой (на 1 декабря 2019 года у банка было восемь заемщиков-юрлиц и 25 заемщиков-физлиц). Давление на оценку оказывает слабая диверсификация бизнеса по направлениям за счет значительных объемов вложений в ликвидные краткосрочные инструменты с относительно невысокой доходностью (в частности, депозиты в Банке России, МБК и ностро-счета). Агентство отмечает сокращение объема наличных валютно-обменных операций банка.

Для банка характерны высокие показатели достаточности собственных средств (Н1.0 на начало декабря — 154%, значение Н1.2 равно 146%), при этом буфер абсорбции убытков по нормативу Н1.2 позволяет банку выдержать полное обесценение всей базы подверженных кредитному и рыночному рискам активов и внебалансовых обязательств. Способность банка к генерации капитала в среднесрочном периоде сохраняется на приемлемом уровне, в том числе благодаря наращиванию доходов по вложениям в долговые обязательства и от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме в рамках биржевых операций «своп». Также агентство указывает на поддержание банком адекватной операционной эффективности деятельности.

Качество активов банка оценивается как приемлемое. На ликвидные краткосрочные инструменты с пониженной доходностью приходится 45% валовых активов на 1 декабря, при этом агентство отмечает высокое кредитное качество контрагентов по размещению средств на ностро-счетах и в МБК. Портфель ценных бумаг составляет 24% валовых активов и представлен облигациями Банка России и ОФЗ. На кредитный портфель, сформированный преимущественно кредитами корпоративным клиентам, приходится порядка 21% активов. Качество кредитного портфеля (без учета МБК) оценивается как низкое: на отчетную дату доля ссуд IV и V категорий качества в корпоративном портфеле составила 27%, доля просроченной задолженности — 18%, при этом 27% корпоративного кредитного портфеля пролонгировано. Также агентство отмечает слабую отраслевую диверсификацию кредитного портфеля. Вместе с тем банк традиционно поддерживает высокий уровень обеспеченности ссудного портфеля.

Для деятельности банка характерно поддержание существенного запаса ликвидности: высоколиквидные и ликвидные активы полностью покрывают привлеченные средства по состоянию на 1 декабря. Ресурсная база кредитной организации на 66% представлена собственными средствами, при этом «Эксперт РА» отмечает повышенную зависимость ресурсной базы от динамики средств крупных клиентов.



По мнению аналитиков, заложенные в стратегию банка ориентиры не являются достаточными для повышения его конкурентоспособности на среднесрочном горизонте. В частности, политика по размещению существенной части активов в высоколиквидные, но низкодоходные МБК может оказать давление на эффективность деятельности на фоне снижения маржинальности бизнеса в банковском секторе.

