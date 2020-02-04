Загрузка Парка науки и искусства «Сириус» в Сочи, где 12—14 февраля должен был пройти Российский инвестиционный форум, позволяет провести его в марте, апреле или мае, свидетельствует график, предоставленный фондом «Талант и успех» по запросу РИА Новости.

Российский инвестиционный форум — это площадка для презентации инвестиционного и экономического потенциала России, он традиционно проходит в Сочи в феврале. Организатор форума — фонд «Росконгресс».



Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в понедельник предложил перенести Российский инвестиционный форум, который должен проходить в Сочи с 12 по 14 февраля. Причиной стала угроза распространения коронавируса. Он также поручил вице-премьеру Дмитрию Чернышенко и министру финансов Антону Силуанову подумать, как компенсировать организаторам форума понесенные ими затраты, и обсудить с ними возможные даты мероприятия.

Согласно графику использования помещений Парка науки и искусств «Сириус», монтажные работы по подготовке к инвестфоруму должны были начаться 4 февраля, демонтаж должен был завершиться 17 февраля. В форуме должны были принять участие до 5 тыс. человек.

Следующее после инвестфорума крупное мероприятие пройдет в парке «Сириус» 28—31 марта, площадка примет финал конкурса управленцев «Лидеры России», монтажные работы должны начаться 25 марта. В апреле парк «Сириус» примет сразу три крупных мероприятия — Всероссийскую неделю охраны труда — 2020, Международную выставку по промышленной безопасности и охране труда SAPE 2020 (оба мероприятия — с 1 по 10 апреля) и Всероссийский форум АНО «Россия — страна возможностей» (17—19 апреля, монтаж должен начаться 11 апреля, демонтаж завершится 21 апреля).

В мае парк «Сириус» принимает мероприятие, посвященное 75-летию атомной отрасли РФ (21—21 мая) и VI Черноморскую научно-практическую ветеринарную конференцию (28—29 мая).