Росбанк представил новый продукт для корпоративных клиентов — карты Mastercard Preferred BusinessCard. Владельцы компаний могут оформить их для себя, а также заказать для своих ключевых сотрудников, сообщает пресс-служба кредитной организации.



«С картами Mastercard Preferred BusinessCard можно оплачивать как необходимые для бизнеса товары, так и командировочные и представительские расходы. Держателям премиальных карт предлагаются особые условия обслуживания — повышенные лимиты, бесплатное СМС-информирование, бесплатное снятие наличных по всему миру», — говорится в релизе.

Для держателей карт действует программа Росбанка Mastercard Airport Experiences от LoungeKey — доступ в комфортные залы ожидания, а также другие специальные предложения в аэропортах: кафе и рестораны, магазины и duty free. Кроме того, бесплатный сервис Wi-Fi от Boingo в аэропортах, отелях, ресторанах, кафе и на борту самолета.

Держатели бизнес-карт Mastercard также могут подключиться к программе лояльности «Mastercard Бизнес-Бонус» — инструменту для малого и среднего бизнеса, который позволяет предпринимателям оптимизировать расходы, получая бонусы за покупки по корпоративной карте и обменивая их на скидки и предложения от партнеров.

Держатели Mastercard Preferred BusinessCard также имеют возможность воспользоваться сервисом Mastercard Smart Data, в который входят системы управления расходами и планирования корпоративных ресурсов, корпоративные финансовые приложения.