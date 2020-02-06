Рейтинговое агентство «Эксперт РА» повысило рейтинг кредитоспособности Промсельхозбанка до уровня «ruB». По рейтингу установлен «стабильный» прогноз. Ранее у банка действовал рейтинг «ruB-» с «развивающимся» прогнозом.

«Повышение уровня рейтинга обусловлено увеличением буфера капитала, а также ростом операционной эффективности бизнеса на фоне улучшения диверсификации бизнеса по сегментам кредитного риска. Рейтинг банка также обусловлен слабой оценкой рыночных позиций и корпоративного управления, удовлетворительным качеством портфеля гарантий, невысоким качеством активов, а также адекватной ликвидной позицией», — поясняется в релизе агентства.

Ключевые направления деятельности базирующегося в Москве Промсельхозбанка: кредитование и расчетно-кассовое обслуживание предприятий малого и среднего бизнеса, выдача гарантий в рамках 44-ФЗ, а также валютно-обменные операции.

Слабая оценка рыночных позиций отражает незначительные конкурентные позиции кредитной организации на банковском рынке РФ и узкую клиентскую базу в сегменте кредитования, указывают аналитики. Агентство положительно оценивает улучшение диверсификации бизнеса по сегментам кредитного риска вследствие роста портфеля гарантий, однако дальнейшее развитие банка и усиление его конкурентных позиций ограничено в первую очередь небольшим размером регулятивного капитала.

«Эксперт РА» положительно оценивает увеличение запаса капитала банка над регулятивным минимумом в результате оказания собственником поддержки путем выкупа проблемных активов по балансовой стоимости. Так, во втором полугодии 2019 года капитал банка вырос с 361 млн до 435 млн рублей. Также агентство учитывает планы акционеров по дальнейшему поддержанию уязвимой капитальной позиции банка на горизонте года. Для банка по-прежнему характерно поддержание высоких значений нормативов достаточности капитала, несмотря на их существенное снижение в результате роста бизнеса. Около 15% валовых активов банка представлено вложениями в имущество, что определяет высокий уровень иммобилизации капитала и оказывает давление на рентабельность бизнеса. Однако банк планирует реализацию непрофильных объектов недвижимости в первой половине 2020 года, что обеспечит расформирование значительного объема резервов.

За счет активного роста портфеля выданных гарантий во втором полугодии 2019 года банк существенно улучшил операционную эффективность бизнеса. Однако полученный по итогам 2019 года положительный финансовый результат обусловлен преимущественно переуступкой проблемных активов, а без учета эффекта данной сделки деятельность банка убыточна.

Отмечается невысокое качество активов и удовлетворительное качество портфеля гарантий банка.

Основу активов составляет портфель ссуд, выданных юрлицам и индивидуальным предпринимателям (41% валовых активов на 1 января 2020 года). За год доля просроченной задолженности в нем существенно снизилась (с 23,8% до 4,3%) за счет выкупа собственником проблемных ссуд. Однако качество корпоративного ссудного портфеля по-прежнему оценивается как невысокое: доля ссуд III категории качества составила около 31%, V категории — 11%.

Предоставление банковских гарантий является одним из ключевых сегментов бизнеса банка. Во втором полугодии 2019 года портфель гарантий вырос с 247 млн до 1,3 млрд рублей. Этот рост сопровождался повышением концентрации крупных кредитных рисков. Агентство позитивно оценивает отсутствие фактов раскрытия гарантий, однако обращает внимание на то, что потенциальная точечная реализация крупных кредитных рисков может оказать значительное давление на капитальную позицию банка.

Банк поддерживает адекватный запас ликвидных активов, а также сформировал источник дополнительной ликвидности в результате приобретения портфеля ОФЗ, под залог которого сможет привлечь фондирование в случае необходимости. Агентство оценивает диверсификацию ресурсной базы по клиентам и источникам фондирования как приемлемую, при этом динамика привлеченных средств характеризуется повышенной волатильностью из-за сезонности бизнеса клиентов.



Слабая оценка системы корпоративного управления обусловлена уязвимой капитальной позицией на фоне низкой способности банка к генерации капитала, а также наличием отдельных недостатков в системе риск-менеджмента. Агентство также обращает внимание на риски, связанные с интенсивным наличным денежным оборотом, что предполагает повышенные требования к внутреннему контролю банка.

