Дальневосточный Банк приступил к выпуску карт международной платежной системы JCB. Об этом сообщили в «Дальневосточном», отметив, что он стал четвертым банком в России, выпускающим карты данной платежной системы, и первым в Приморском крае.

Дальневосточный Банк предлагает карты JCB Standard и Platinum, а также кобейджинговые карты «Мир» — JCB Standard. Держателям карт предоставляются привилегии и скидки в ресторанах, магазинах, аэропортах, туристических агентствах по всему миру, следует из релиза. В дополнение к основным привилегиям от платежной системы JCB держатели карт JCB Standard будут получать кешбэк в размере 5% за покупки в магазинах duty free, траты на такси и фастфуд и в размере 0,5% за все остальные трансакции, а держатели карт JCB Platinum смогут получить кешбэк в размере до 7% при покупках в duty free, сувенирных магазинах и ресторанах.



Международная платежная система JCB была основана в Японии. В настоящее время держателями карт JCB являются более 130 млн человек в 24 странах и территориях, при этом карты принимаются более чем в 33 млн торгово-сервисных предприятий по всему миру, указано в справке Дальневосточного Банка.