Европейский бизнес несет значительные убытки, сохраняя санкции в отношении России, заявил в интервью «Российской газете» глава МИД России Сергей Лавров.

«Это уже не практическая политика, а какая-то одержимость санкциями. Хотя всем известно, что европейский бизнес несет от них убытки, исчисляемые многими десятками, если не сотнями миллиардов евро… Нам многие представители стран — членов Евросоюза в беседах с глазу на глаз говорят, что они против санкций, что санкции вредят», — сказал Лавров.

Он отметил, что европейский консенсус по санкциям держится только благодаря небольшой группе, настроенной на конфронтацию с Россией, пока не будут выполнены Минские соглашения. Лавров отмечает, что «русофобское меньшинство активно, грубо злоупотребляет правилом консенсуса, чтобы всем остальным навязывать сохранение совершенно искусственной и абсурдной увязки санкционного режима с выполнением минских договоренностей».