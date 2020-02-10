Тверской суд Москвы приговорил бывшего акционера и зампреда правления обанкротившегося в 2016 году Альта-Банка Александра Китбаляна к восьми годам колонии общего режима, пишет «Коммерсант» . Как было установлено в суде, он мошенническим путем похитил 10 млн долларов у одного из вкладчиков — предпринимателя Георгия Александрова.

Китбалян в 2005 году пообещал Александрову высокие проценты по вкладам. Предприниматель открыл в банке несколько расчетных счетов, на которые в течение последующих семи лет положил не менее 729,2 млн рублей. Китбалян принимал вкладчика лично, а Георгий Александров передавал банкиру деньги без расписок.

Поскольку вкладчик после крушения банка своих денег обратно не получил, то он обратился в правоохранительные органы. В отношении банкира Китбаляна возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Александр Китбалян виновным себя не признал — он заявил, что из расписки не следует, при каких обстоятельствах были получены 729 млн рублей, к тому же в деле отсутствуют документальные подтверждения того, что деньги вообще передавались банкиру.

АСВ требует с членов правления и набсовета Альта-Банка возмещения убытков на 2,2 млрд рублей Ответчиками по иску значатся 11 граждан.

На момент рассмотрения дела о мошенничестве в Тверском суде Александр Китбалян уже отбывал пятилетний срок за аналогичное преступление. В 2017 году он был осужден за присвоение 20 млн рублей и продажу клиенту необеспеченных векселей на 50 тыс. долларов.

Суд приговорил банкира к шести годам заключения, а с учетом ранее полученного срока путем частичного сложения наказаний назначил подсудимому восемь лет колонии общего режима.