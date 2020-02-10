Банк «Зенит» запустил специальный вклад «Праздничный 700+» только для посетителей Банки.ру. Чтобы воспользоваться льготными условиями, нужно получить промокод на портале. Открыть вклад можно в любом отделении банка.

Оформить вклад могут физические лица, у которых на дату, предшествующую дате открытия вклада «Праздничный 700+», отсутствуют действующие договоры срочных банковских вкладов.

Минимальная сумма первоначального взноса — 30 тыс. рублей. Срок размещения средств — 730 дней. Процентная ставка составляет 6,15% годовых. Вклад является сберегательным, его условия не предусматривают пополнения счета и частичного снятия средств. Проценты выплачиваются по окончании срока.

«Вклад «Праздничный 700+» — отличная возможность зафиксировать привлекательную процентную ставку на длительный период. При этом вкладчик может досрочно расторгнуть договор по истечении 500 дней по льготной ставке 5,25% годовых. В рейтинге рублевых вкладов с аналогичными условиями вклад «Праздничный 700+» занимает лидирующую позицию», — комментирует руководитель направления аналитики вкладов и депозитов Банки.ру Юлия Прошина.



Вклад «Праздничный 700+» на особых условиях можно открыть до 29 февраля 2020 года.