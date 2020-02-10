Агентство по страхованию вкладов в январе 2020 года направило на расчеты с 20 тыс. кредиторов 109 ликвидируемых банков свыше 3,7 млрд рублей. Об этом сообщается в понедельник, 10 февраля, на сайте АСВ.
По состоянию на 1 февраля 2020 года средний размер удовлетворения требований кредиторов 333 кредитных организаций, в отношении которых ликвидационные процедуры завершены, составил за весь период деятельности агентства 45,3%. Требования кредиторов первой очереди удовлетворены на 67,1%, второй очереди — на 36,4%, третьей очереди — на 26,7%.
По состоянию на 31 января 2020 года агентство осуществляет функции конкурсного управляющего или ликвидатора в 366 кредитных организациях, в которых зарегистрировано 476,7 тыс. кредиторов с объемом требований 3,225 трлн рублей.
Как сообщалось, в 2019 году АСВ направило на расчеты со 185 тыс. кредиторов 255 ликвидируемых банков 100,3 млрд рублей.
Средний размер удовлетворения требований кредиторов ликвидированных кредитных организаций за весь период деятельности АСВ достиг 45,3%.