Агентство по страхованию вкладов в январе 2020 года направило на расчеты с 20 тыс. кредиторов 109 ликвидируемых банков свыше 3,7 млрд рублей. Об этом сообщается в понедельник, 10 февраля, на сайте АСВ.

По состоянию на 1 февраля 2020 года средний размер удовлетворения требований кредиторов 333 кредитных организаций, в отношении которых ликвидационные процедуры завершены, составил за весь период деятельности агентства 45,3%. Требования кредиторов первой очереди удовлетворены на 67,1%, второй очереди — на 36,4%, третьей очереди — на 26,7%.

По состоянию на 31 января 2020 года агентство осуществляет функции конкурсного управляющего или ликвидатора в 366 кредитных организациях, в которых зарегистрировано 476,7 тыс. кредиторов с объемом требований 3,225 трлн рублей.



Как сообщалось, в 2019 году АСВ направило на расчеты со 185 тыс. кредиторов 255 ликвидируемых банков 100,3 млрд рублей.