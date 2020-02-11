Банк ВТБ представил полную сетку новых ставок по ипотеке, введенных с 11 февраля. Размер снижения составил от 0,3 до 0,5 процентного пункта в зависимости от программы.

Теперь в зависимости от размера первоначального взноса заемщика (соотношения кредита и залога) денежные средства предоставляются:

под 7,9—9,9% годовых при покупке заемщиком новостроек и вторичного жилья;

под 8,5—9,5% годовых при рефинансировании;

под 7,8—8,8% годовых при покупке залоговой недвижимости банка;

под 8,5% годовых при оформлении военной ипотеки.

Минимальный первоначальный взнос заемщика составляет 10% от стоимости недвижимости. В зависимости от программы сумма финансирования может достигать 60 млн рублей, а срок — 30 лет. Допускается кредитование без подтверждения дохода.

При отказе заемщика от личного и/или титульного страхования предусмотрена надбавка к ставке в размере 1 п. п.



«Банк одним из первых среди крупнейших участников рынка скорректировал ставки по ипотеке на фоне снижения Банком России ключевой ставки в предыдущую пятницу. Однако следует учесть, что минимальная ставка по кредитам на покупку готового и строящегося жилья применяется для квартир площадью более 100 квадратных метров», — отмечает эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Инна Солдатенкова.