Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что лично будет руководить правительственной комиссией по развитию малого и среднего бизнеса.

На встрече во вторник с представителями малого и среднего предпринимательства Новгородской области глава Кабмина отметил, что проблемы, с которыми сталкивается бизнес, чаще носят общую направленность и в основном «достаточно похожи», но иногда имеют и индивидуальный характер. По его словам, этими вопросами нужно заниматься на системной основе.

«Именно поэтому — сегодня хотел вам сообщить первым новость — я решил лично возглавить правительственную комиссию по вопросам развития малого и среднего предпринимательства», — сказал Мишустин. Он пригласил представителей бизнеса к совместной работе, отметив, что нынешнюю встречу можно назвать «первым предварительным заседанием этой комиссии».

Премьер-министр заявил, что малый и средний бизнес в 2020 году получит 1 трлн рублей по льготным программам кредитования, до 2024-го — 10 трлн рублей льготных кредитов.

«Льготные программы кредитования малого и среднего предпринимательства, по которым уже в этом году банки должны будут выдать льготные кредиты, — примерно на 1 триллион рублей, а до 2024 года — на 10 триллионов рублей», — указал он.