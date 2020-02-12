Кампания ФНС по обелению доходов граждан за три года дополнительно принесла в бюджет 21,2 млрд рублей, пишут «Известия» . Об этом сообщила Счетная палата (СП), оценив администрирование ФНС и ее подведомственными структурами налога на доходы физических лиц (НДФЛ), включая работу по легализации налоговой базы для наращивания поступлений в казну в 2016—2018 годах и в первом полугодии 2019-го. Всего за это время было проверено около 900 тыс. налогоплательщиков.

С 2016 года наблюдается устойчивый рост объема поступлений НДФЛ в консолидированный бюджет: с 3 трлн до 3,9 трлн рублей по итогам 2019-го, что составляет 17,4% от поступлений в госказну, отмечают аудиторы. Несмотря на рост поступлений от НДФЛ, 20% россиян по-прежнему получают «серую» зарплату.

Одним из препятствий для ускорения вывода доходов из тени в Счетной палате называют пробелы в законодательстве. Так, перед налоговой не обязаны отчитываться о предоставлении гражданам материнского капитала и субсидий на приобретение жилья. Еще одна причина недопоступления НДФЛ в том, что органы не должны делиться с ФНС сведениями о документах трудовых мигрантов.

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По словам экспертов, налоговая служба с выполнением своих фискальных функций справляется, другое дело — политика в этой области, за которую отвечает Минфин и где требуются усовершенствование механизмов регулирования и больше стимулов для бизнеса. Также сохранению высокого уровня теневого сектора способствуют «традиции» ухода от уплаты налогов. По мнению экспертов, для повышения сборов НДФЛ, а также эффективной борьбы с «серой» экономикой важно обеспечить щадящий налоговый режим, защиту прав частной собственности. С введением специального налогового режима для самозанятых обеление доходов граждан ускорилось, но более ощутимый эффект можно будет оценить позднее.