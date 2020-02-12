• Кампания ФНС по обелению доходов граждан за три года дополнительно принесла в бюджет 21,2 млрд рублей. Об этом сообщила Счетная палата (СП), оценив администрирование ФНС и ее подведомственными структурами налога на доходы физических лиц (НДФЛ), включая работу по легализации налоговой базы для наращивания поступлений в казну в 2016—2018 годах и в первом полугодии 2019-го. Всего за это время было проверено около 900 тыс. налогоплательщиков. Одним из препятствий для ускорения вывода доходов из тени в Счетной палате называют пробелы в законодательстве.

• Число регионов России, которые закончили 2019 год с дефицитом бюджета, выросло по сравнению с предыдущим годом более чем в два раза — с 15 до 35, свидетельствуют данные Минфина об исполнении консолидированных бюджетов субъектов. Доля таких регионов год к году выросла с 17% до 40%. Суммарный дефицит 35 регионов оценивается в 233 млрд рублей, следует из данных министерства. Наиболее внушительные суммы бюджетного дефицита у Московской области (74,4 млрд рублей) и Москвы (53,3 млрд рублей). Бюджеты столицы и области на 2019 год были сверстаны с еще более значительным дефицитом. Так, в Москве предполагался дефицит 276 млрд рублей, в Подмосковье — 106,7 млрд рублей.

• Сумма долгов россиян по алиментам стала рекордной по итогам 2019 года — за семь лет она увеличилась в семь с половиной раз и составила 152 млрд рублей, следует из отчетности Федеральной службы судебных приставов (ФССП). Задолженность по алиментам в 2012 году составляла 19,8 млрд рублей. На конец 2019-го на исполнении у ФССП находилось 806,4 тыс. дел о взыскании алиментарных платежей. Средняя сумма долга выросла со 162 тыс. рублей на конец 2018-го до 189 тыс. рублей на конец 2019 года.

• Ассоциация российских банков (АРБ) направила письмо главе комитета Госдумы по финрынку Анатолию Аксакову с просьбой внести поправки в ст. 385 Трудового кодекса (ТК). Речь идет об исключении из компетенции комиссии по трудовым спорам (КТС) рассмотрения споров, «связанных с неисполнением или ненадлежащим исполнением работодателем обязанности по выплате начисленных, но не выплаченных в установленный срок работнику заработной платы и (или) других выплат, осуществляемых в рамках трудовых отношений». Как указано в пояснительной записке, в последнее время все чаще удостоверения КТС по таким спорам, имеющие статус исполнительного листа, предъявляются напрямую в банки в простой письменной форме, не защищенной от фальсификации.