Банк непрофильных активов (созданный на базе банка «Траст») в 2019 году завершил работу с розничным бизнесом и рассчитался со всеми вкладчиками. Об этом на пресс-конференции сообщил президент — председатель «Траста» Александр Соколов.

«Банк полностью завершил работу с розничным бизнесом. Мы рассчитались с вкладчиками. В 2019 году выбыло 11 миллиардов рублей средств физлиц. У нас осталось 630 миллионов рублей, это средства, которые либо арестованы, либо заморожены, по которым пока ничего нельзя предпринять. В наших масштабах мы считаем, что работа полностью завершена», — сказал Соколов.

Он добавил, что кредитный портфель уменьшился на 51 млрд рублей. «В основном это были дефолтные кредиты, которые были цессированы в рынок», — пояснил он.