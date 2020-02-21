В пятницу, 13 марта, на площадке Omega Tsvetnoy Rooftop состоится 13-я церемония «Банк года», которую по традиции организует финансовый супермаркет Банки.ру.

«Пятница, 13-е?! Нет, мы не боимся! Мы видим в сочетании этих цифр силу и красоту (улыбается). Мы выбрали прекрасную площадку — модную, отражающую дух современной Москвы, с прекрасным панорамным видом! В этот раз праздник в честь наших друзей, коллег и партнеров пройдет в более теплой и уютной атмосфере, но не менее праздничной!» — говорит генеральный директор Банки.ру Динара Юнусова.

«Банк года» соберет на одной площадке лидеров финансовой отрасли. В этот вечер наградами будут отмечены самые яркие продукты, смелые и интересные решения, лучший клиентский сервис минувшего года. Со сцены будут объявлены победители в 18 номинациях, в числе которых «Банк года», «Банкир года», «Инвестиционная компания года», «Страховая компания года», «Микрофинансовая компания года» и другие.

В этом году у мероприятия будет цвет — блеск серебра придаст мерцание и динамичность вечеринке, а у наших гостей появится возможность быть яркими, соблюдая простоту и лаконичность в одежде. А самого «блестящего» гостя ждет приятный сюрприз.

Хедлайнером церемонии будет самая праздничная и всегда актуальная группа, которая своими хитами вдохновляет миллионы слушателей.



Вход на мероприятие будет осуществляться по приглашениям.



Генеральный партнер церемонии — компания «Капитал Life». IT-партнер церемонии — компания BSS, лидер рынка в разработке и внедрении систем дистанционного банковского обслуживания.

«Банк года» © — ежегодная профессиональная премия, учрежденная порталом Банки.ру в 2007 году.

Цели премии: определить лучшие организации финансового рынка России по итогам календарного года, предоставить клиентам достоверную и непредвзятую информацию для выбора надежного партнера среди компаний, а бизнесу — ориентиры для дальнейшего развития.

Победители в номинациях «Народный рейтинг», «Народный рейтинг страховых компаний», «Человек года» определяются по результатам голосования пользователей портала, остальные — решением экспертного совета Банки.ру.