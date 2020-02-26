Лидером «Народного рейтинга» Банки.ру в 2019 году стал Совкомбанк с максимальным за последние четыре года итоговым баллом — 71,3. За прошедший год на портал поступило порядка 8 тыс. отзывов о работе Совкомбанка, почти половина из них — с благодарностью за качественное обслуживание и индивидуальный подход при взаимодействии с пользователями.

В 2019 году Совкомбанк решил более 60% проблем, с которыми его клиенты обращались в «Народный рейтинг». Кроме того, банк оперативно реагировал на обратную связь от пользователей и активно внедрял необходимые корректировки в бизнес-процессы.

«За прошлый год мы внесли более тысячи доработок и улучшений в процессы только на основе обратной связи на Банки.ру — и получили свыше 700 зачтенных благодарностей от довольных клиентов! В итоге мы смогли доказать всем и друг другу, что мы первоклассная команда, которой все по плечу — даже стать народным банком номер один в России!» — прокомментировал результаты руководитель департамента клиентских впечатлений Совкомбанка Илья Радаев. «Благодарим наших клиентов за высокую оценку: каждый день мы стараемся для вас, и нам очень приятно, что вы это цените! Спасибо команде Банки.ру за уникальный проект!» — сказал представитель кредитной организации.

Второе место в «Народном рейтинге — 2019» занял Тинькофф Банк: значение его рейтинга — 67,7 балла. На третьем месте — банк «Уралсиб» с результатом в 63,2 балла. Отметим, что эти банки откликнулись на каждое сообщение, которое их клиенты оставили в минувшем году в «Народном рейтинге».

В десятку лучших банков, по оценке пользователей портала, вошли также Сетелем Банк (61,3 балла), Почта Банк (60,7), банк «Санкт-Петербург» (60,7), Банк ДОМ.РФ (59), Кредит Европа Банк (58,8), TalkBank (58,6) и Росбанк (58,5 балла).

В 2019 году клиенты банков оставили в «Народном рейтинге» 113 тыс. отзывов. Совместными усилиями были решены свыше 13 тыс. пользовательских проблем.

Банки.ру благодарит посетителей за активность и поздравляет победителей «Народного рейтинга — 2019».



Награда будет вручена победителю на церемонии «Банк года», которая пройдет 13 марта 2020 года в Москве.

