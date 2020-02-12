Авторы мобильных зловредов часто использовали названия популярных приложений для онлайн-знакомств, говорится в сообщении «Лаборатории Касперского». Всего в 2019 году было найдено 1 963 подобных вредоносных файла для мобильных устройств. В 1 262 из них использовалось название Tinder, а в 263 — Badoo.

Так, одно из приложений, маскирующееся под Tinder, на самом деле — банковский троянец, который постоянно требует у пользователя предоставления расширенных прав сервиса Google Accessibility Service для людей с ограниченными возможностями. После получения этих прав зловред выдает себе все разрешения, необходимые для кражи денег пользователя.

Мошенники разрабатывают фишинговые схемы, позволяющие зарабатывать на желании найти партнера для свидания, — перейдя по ссылке о бронировании билетов от собеседника и оплатив их, деньги пользователя попадают к мошенникам. Также регулярно появляются новые поддельные копии сервисов для знакомств. Мошенники используют их для сбора личных данных.

По данным опроса «Лаборатории Касперского», приложениями для онлайн-знакомств в России пользуется почти каждый пятый (19%) респондент.