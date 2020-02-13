Компания «Сбербанк капитал» подала заявление о включении долга перед ним в размере 28,45 млрд рублей в реестр требований кредиторов председателя совета директоров группы нефтегазовых компаний «Новый поток» Дмитрия Мазурова, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере, говорится в материалах Арбитражного суда Москвы. Заявление компании суд рассмотрит 13 апреля.

Столичный арбитраж 29 января по заявлению компании Persit Services Inc. ввел в отношении Мазурова процедуру реструктуризации долгов гражданина. Компания ссылалась на наличие у него просроченной свыше трех месяцев кредиторской задолженности, размер и основания которой установлены вступившим в законную силу решением Кунцевского районного суда Москвы. Долг перед заявителем по делу о банкротстве составляет 2,08 млрд рублей, отмечается в определении суда.

Суд начал процедуру банкротства главы «Нового потока» Мазурова Рассмотрение дела о банкротстве по существу суд назначил на 22 июля.

При поступлении в суд заявление Persit Services Inc. было оставлено без движения из-за того, что заявителем не была представлена надлежащим образом заверенная копия судебного акта, вступившего в законную силу, на основании которого возникла задолженность.

Также ВТБ просит суд признать бизнесмена несостоятельным.

Ранее Мосгорсуд подтвердил законность ареста Мазурова по делу о хищении 1,8 млрд рублей у Сбербанка посредством невозврата кредита, который был выдан АО «Антипинский НПЗ», входящему в группу компаний «Новый поток». Мазуров вины не признает.