Дальневосточный Банк раскрыл условия обслуживания карт JCB Platinum, которые появились в его продуктовой линейке.

Карта предусматривает начисление кешбэка в размере 7% за расчеты в ресторанах и кафе, траты на сувениры и покупки в магазинах duty free. Вознаграждение не начисляется при совершении клиентом в течение отчетного периода операций по безналичной оплате товаров (работ, услуг) на общую сумму менее 3 тыс. рублей. Максимальная сумма кешбэка — 3,5 тыс. рублей в месяц.

Выпуск карты стоит 900 рублей. Стоимость обслуживания составляет 900 рублей ежемесячно, при этом плата не взимается при условии оборота по карте более 50 тыс. рублей в месяц.

При снятии клиентом наличных в валюте счета в устройствах банка комиссия не взимается; при снятии средств в валюте, отличной от валюты счета, она составит 1%. В сторонних банкоматах снятие наличных бесплатно. Стоимость снятия наличных в ПВН сторонних банков — 1,5%, минимум 150 рублей.



«Валюта счета банковской карты — рубли, доллары США или японские иены. Держателям карт предоставляются эксклюзивные привилегии платежной системы JCB», — указывает эксперт по банковским картам Банки.ру Елена Хвостова.