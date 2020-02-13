Арбитражный суд частично удовлетворил иск Агентства по страхованию вкладов к бывшим топ-менеджерам тольяттинского Эл Банка, сообщается на сайте АСВ.

Эл Банк был лишен лицензии 5 мая 2016-го и признан банкротом в конце июля того же года. АСВ было назначено конкурсным управляющим.

Агентство 30 марта 2018 года подало в Арбитражный суд Самарской области заявление о привлечении бывших контролирующих лиц банка Анатолия Волошина, Максима Калинина, Екатерины Граниной, Сергея Суминова, Олеси Дегтяревой, Ольги Кабановой, Елены Полицмако, Игоря Волошина, Галины Волошиной, Людмилы Фирсовой, Павла Радченко и Валентины Грабор к субсидиарной ответственности по обязательствам кредитной организации в общем размере почти 5,08 млрд рублей.

АСВ подало иск к бывшим руководителям и собственникам Эл Банка на сумму более 5 млрд рублей Ухудшение финансового положения банка произошло в результате совершенных контролирующими лицами действий по выдаче кредитов техническим юридическим лицам и замещению ликвидных активов на задолженность технических юридических лиц, выяснили в АСВ.

Уточним, что председатель правления Анатолий Волошин и его супруга — глава набсовета Галина Волошина были крупнейшими акционерами банка; в число совладельцев также входила Людмила Фирсова. В правление банка вместе с Анатолием Волошиным входили Максим Калинин, Екатерина Гранина, Елена Полицмако, Олеся Дегтярева, Ольга Кабанова. По упомянутому в сообщении АСВ отчеству Игоря Волошина можно предположить, что он приходится сыном Анатолию Волошину.

Определением Арбитражного суда Самарской области, резолютивная часть которого была объявлена 10 февраля 2020 года, требования АСВ удовлетворены частично, сообщает агентство в четверг, 13 февраля. Так, суд признал доказанным наличие оснований для привлечения Анатолия Волошина, Максима Калинина, Екатерины Граниной, Олеси Дегтяревой, Ольги Кабановой, Елены Полицмако, Игоря Волошина, Павла Радченко и Валентины Грабор к ответственности по обязательствам банка в форме возмещения убытков; производство в части определения размера причиненных убытков приостановлено до окончания расчетов с кредиторами банка. В удовлетворении заявления АСВ в отношении Сергея Суминова, Галины Волошиной и Людмилы Фирсовой отказано.



Центробанк в сентябре 2016 года сообщал об установлении фактов вывода активов Эл Банка путем выдачи кредитов техническим компаниям на 2,2 млрд рублей.