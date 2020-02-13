Сбербанк и просветительский интернет-портал для юристов «LF Академия» запустили совместный проект «Академия.Сбербанк». На сайте размещены видеолекции специалистов Департамента по работе с проблемными активами Сбербанка, посвященные актуальным вопросам банкротства и принудительного взыскания и работе с проблемной задолженностью в целом.

«На сайте любой юрист может пройти небольшой профессиональный тест, чтобы проверить, насколько его компетенции соответствуют требованиям Сбербанка для сотрудников, занимающихся принудительным взысканием. Заполненная анкета автоматически попадает к HR-специалистам банка. При желании прохождение теста может стать первым шагом к трудоустройству в Сбербанке», — говорится в релизе кредитной организации.

Банк рассчитывает, что такой опыт сотрудничества окажется востребованным в профессиональном сообществе и планирует развивать ресурс на основе обратной связи пользователей.

«Наш проект ориентирован на практику. Он рассказывает об особенностях урегулирования проблемных активов, позволяет понять специфику участия системного кредитора в делах о банкротстве и познакомиться с уникальными сервисами банка по ведению процедур банкротства. Это отличная возможность бесплатно освоить компетенции, важные для профессионального роста, и получить шанс присоединиться к команде Сбербанка», — комментирует начальник Управления принудительного взыскания и банкротства Сбербанка Евгений Акимов.

