Среднесуточный мировой спрос на нефть снизится на 435 тыс. баррелей в годовом выражении в I квартале 2020 года, прогнозирует Международное энергетическое агентство (МЭА), последний раз такое сильное квартальное падение происходило более десяти лет назад во время мирового финансового кризиса; также МЭА ухудшило прогноз увеличения спроса по итогам всего 2020 года с 1,19 млн до 825 тыс. баррелей в сутки, самого низкого уровня с 2011 года, пишут «Ведомости» .

Причиной стала эпидемия коронавируса, парализовавшая китайскую экономику, крупнейшего потребителя многих сырьевых товаров, включая нефть; банк HSBC снизил прогноз роста китайского ВВП в этом году с 5,8% до 5,3%, притом что в прошлом году темпы роста и так уже оказались самыми низкими с 1990 года (6,1%); в I квартале ВВП вырастет лишь на 4,1% в годовом выражении, считают аналитики HSBC.

Аналитики ждут V-образного восстановления после провала в I квартале: по их словам, еврокомиссия в четверг сохранила свой прежний прогноз роста ВВП ЕС (на 1,2% в этом году), однако отметила: он основан на предположении, что пик эпидемии придется на I квартал и будет иметь «относительно ограниченное влияние» на мировую экономику.

ОПЕК+ рекомендует продлить сокращение добычи нефти до конца 2020 года Теперь организация ожидает решения России.

Вспышка коронавируса повлияет на экономику и спрос на нефть сильнее, чем эпидемия атипичной пневмонии в 2003 году, считает МЭА, ограничения на въезд в Китай и выезд из него, а также карантин внутри страны уже привели к сокращению потребления нефти, также МЭА ухудшило прогноз по среднесуточному производству китайских НПЗ в I квартале на 1,1 млн баррелей и теперь ожидает, что оно сократится на 500 тыс. баррелей.

Глобальное предложение нефти в январе сократилось на 800 тыс. баррелей в сутки в годовом выражении до 100,5 млн баррелей, прогнозирует МЭА.