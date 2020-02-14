Банк «Санкт-Петербург» предлагает акционные ставки по потребительским кредитам. Снижение составило 1 процентный пункт, следует из сообщения кредитной организации.

Теперь взять потребительский кредит в банке «Санкт-Петербург» на любые цели можно по ставке от 10,9% (при оформлении кредита на сумму свыше 1 млн рублей). Как уточняется, данная ставка актуальна для зарплатных клиентов. Для клиентов, не получающих зарплату в банке, ставка по кредиту в аналогичной суммовой категории составит 11,9%. Ставки по кредиту в объеме свыше 500 тыс., но не более 1 млн рублей составляют 12,9% и 14,9% соответственно, от 50 тыс. до 500 тыс. — 13,9% для зарплатных клиентов и 15,5% для клиентов, не обслуживаемых в рамках зарплатного проекта банка.

Чтобы принять участие в акции, нужно подписать кредитный договор с банком в период до 30 апреля 2020 года включительно.



Потребительские кредиты в банке «Санкт-Петербург» предоставляются в сумме до 3 млн рублей (клиентам, не получающим зарплату в банке, — до 1,5 млн) на срок до семи лет. Они оформляются без справок о доходах. Решение принимается в день обращения, указано на сайте банка.