Оценка трендовой инфляции в январе 2020 года понизилась до 4,2% с 4,75% в декабре 2019-го. Такие данные приводятся в сообщении Банка России, из которого следует, что расчеты произведены департаментом исследований и прогнозирования.

Уточняется, что данный показатель трендовой инфляции рассчитывается на скользящем пятилетнем периоде.

«Значительное снижение показателя, рассчитанного на пятилетнем временном интервале, в основном связано с уходом из базы расчета повышенных темпов роста цен начала 2015 года. В ближайшие месяцы влияние этого фактора на оценку трендовой инфляции останется существенным», — отмечается в комментарии ДИП Центробанка.

В Центробанке объяснили замедление годовой инфляции в январе В январе снизились годовые темпы роста цен на широкий круг товаров и услуг.

При этом оценка, рассчитанная на более коротком — трехлетнем — скользящем периоде, в который не входят высокие значения 2015—2016 годов, снизилась незначительно: до 3,23% в январе с 3,27% (в сегодняшнем материале ЦБ значение в 3,27% приводится как показатель за декабрь 2018 года, однако из предыдущего аналогичного обзора следует, что это показатель декабря 2019-го. — Прим. Банки.ру).

«Совокупность рассчитываемых нами индикаторов инфляционного давления указывает на пониженный относительно цели Банка России рост цен, очищенный от влияния временных и разовых факторов. Постепенное оживление экономической активности в сочетании с уже принятыми решениями по денежно-кредитной политике, которые действуют на экономику и инфляцию со значительными временными лагами, будут способствовать возвращению инфляции к 4%», — говорится в материале.



Там делается оговорка, что содержание аналитической заметки может не совпадать с официальной позицией Банка России.