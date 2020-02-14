Подавляющее большинство крупных банков РФ понизили ставки по вкладам по итогам 2019 года, но в двух банках депозитные ставки увеличились. Об этом свидетельствуют данные «Мониторинга застрахованных вкладов в 2019 году», подготовленного Агентством по страхованию вкладов.

«Проводимый АСВ мониторинг процентных ставок по вкладам в 100 крупнейших розничных банках показал, что большинство банков (95 из 100) по итогам 2019 года понизили ставки. В двух банках ставки увеличились, в трех — остались на прежнем уровне», — отмечается в обзоре.

По данным АСВ, средние ставки по рублевым годовым вкладам в сумме 1 млн рублей за 2019 год уменьшились на 1,3 процентного пункта — с 7,1% до 5,8%. Средневзвешенный уровень ставок по аналогичным вкладам уменьшился на 1,5 п. п. — с 7,1% до 5,6% годовых.

Напомним, Банк России в 2019 году пять раз снижал ключевую ставку, в общей сложности уменьшив ее на 1,5 п. п. Изменение ключевой ставки зачастую заставляет кредитные организации пересмотреть свои ставки по депозитным и кредитным продуктам. По итогам состоявшегося на прошлой неделе заседания совета директоров ЦБ ключевая ставка вновь была снижена — на 0,25 п. п., до 6% с 10 февраля 2020 года.

Максимальная ставка топ-10 банков по рублевым вкладам установила новый антирекорд
Максимальная ставка топ-10 банков по рублевым вкладам установила новый антирекорд

Текущий уровень ставки — наименьший за всю историю наблюдений ЦБ.

Общий объем застрахованных средств всех категорий вкладчиков в банках увеличился за год на 10,4%, до 34,7 трлн рублей. В том числе объем застрахованных вкладов частных лиц вырос на 10,5%, до 30,454 трлн, индивидуальных предпринимателей — на 34,4%, до 783 млрд, малых предприятий — на 5,6%, до 3,463 трлн.

«Наибольший рост — более чем в 60 раз (с 2,2 млрд до 138,5 млрд рублей) — продемонстрировали вклады с лимитом страхового возмещения до 10 млн рублей на одного вкладчика: счета эскроу, открытые физическим лицам для расчетов по сделкам купли-продажи недвижимости и договорам долевого участия в строительстве многоквартирного дома», — указано в материале АСВ.

Наиболее активный рост в 2019 году наблюдался в сегменте крупных вкладов физических лиц — в диапазонах от 1,4 млн до 3 млн и от 1 млн до 1,4 млн рублей: плюс 15,1% и 12,2% по сумме и плюс 14,7% и 12,2% по количеству счетов соответственно. По вкладам в сумме от 100 тыс. до 1 млн рублей был рост на 7,9% по сумме и на 7% по количеству счетов, по вкладам в сумме свыше 3 млн рублей — на 6,3% и 14% соответственно, до 100 тыс. — на 3,1% и 2,4%.

Средний размер вкладов физлиц (без счетов в сумме до 1 тыс. рублей) на 1 января 2020 года составил 172 тыс. рублей, увеличившись с начала прошлого года на 3,7%. Средний размер вкладов малых предприятий (без счетов до 1 тыс. рублей) составил 1,48 млн.

По итогам 2019 года доля вкладов населения в иностранной валюте в результате укрепления курса рубля уменьшилась на 1,9 п. п. — с 21,5% до 19,6%.

Доля вкладов на срок свыше года увеличилась с 39,5% до 40,5%, на срок до года — уменьшилась с 36,9% до 33,2%. Доля вкладов до востребования выросла с 23,6% до 26,3%.

Доля 30 крупнейших банков по объему вкладов населения за 2019 год выросла на 1,1 п. п., до 90,7%, при этом доля Сбербанка снизилась c 45,1% до 43,8%.

По состоянию на 1 января 2020 года страховая ответственность АСВ (объем потенциальных обязательств по выплате страхового возмещения) составила 55% всех застрахованных вкладов (без учета Сбербанка — 50,8%). Страховая ответственность по вкладам населения составила 59,4%, по вкладам ИП — 44,4%, по вкладам малых предприятий — 19% (показатели приведены с учетом консолидации по каждому вкладчику остатков на его счетах по учету обязательств и встречных требований банка). Доля полностью застрахованных вкладов составляет 99,5% по количеству, в том числе вкладов населения — 99,6%, вкладов ИП — 97,1%, вкладов малых предприятий — 88,5%. Количество застрахованных вкладчиков всех категорий составляет 234,2 млн субъектов, включая 231,9 млн физлиц (в том числе 2,7 млн индивидуальных предпринимателей) и 2,2 млн юридических лиц (малых предприятий). Относительно последнего пункта уточняется, что вкладчики, имеющие счета одновременно в двух банках, учитываются дважды.

Банк России установил базовый уровень доходности вкладов на февраль
Банк России установил базовый уровень доходности вкладов на февраль

Показатели, служащие ориентиром на февраль, рассчитаны на основе максимальных ставок в банках, привлекших в совокупности две трети общего объема вкладов населения на 1 января 2020 года.