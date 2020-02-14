Подавляющее большинство крупных банков РФ понизили ставки по вкладам по итогам 2019 года, но в двух банках депозитные ставки увеличились. Об этом свидетельствуют данные «Мониторинга застрахованных вкладов в 2019 году» , подготовленного Агентством по страхованию вкладов.

«Проводимый АСВ мониторинг процентных ставок по вкладам в 100 крупнейших розничных банках показал, что большинство банков (95 из 100) по итогам 2019 года понизили ставки. В двух банках ставки увеличились, в трех — остались на прежнем уровне», — отмечается в обзоре.

По данным АСВ, средние ставки по рублевым годовым вкладам в сумме 1 млн рублей за 2019 год уменьшились на 1,3 процентного пункта — с 7,1% до 5,8%. Средневзвешенный уровень ставок по аналогичным вкладам уменьшился на 1,5 п. п. — с 7,1% до 5,6% годовых.

Напомним, Банк России в 2019 году пять раз снижал ключевую ставку, в общей сложности уменьшив ее на 1,5 п. п. Изменение ключевой ставки зачастую заставляет кредитные организации пересмотреть свои ставки по депозитным и кредитным продуктам. По итогам состоявшегося на прошлой неделе заседания совета директоров ЦБ ключевая ставка вновь была снижена — на 0,25 п. п., до 6% с 10 февраля 2020 года.



Общий объем застрахованных средств всех категорий вкладчиков в банках увеличился за год на 10,4%, до 34,7 трлн рублей. В том числе объем застрахованных вкладов частных лиц вырос на 10,5%, до 30,454 трлн, индивидуальных предпринимателей — на 34,4%, до 783 млрд, малых предприятий — на 5,6%, до 3,463 трлн.

«Наибольший рост — более чем в 60 раз (с 2,2 млрд до 138,5 млрд рублей) — продемонстрировали вклады с лимитом страхового возмещения до 10 млн рублей на одного вкладчика: счета эскроу, открытые физическим лицам для расчетов по сделкам купли-продажи недвижимости и договорам долевого участия в строительстве многоквартирного дома», — указано в материале АСВ.

Наиболее активный рост в 2019 году наблюдался в сегменте крупных вкладов физических лиц — в диапазонах от 1,4 млн до 3 млн и от 1 млн до 1,4 млн рублей: плюс 15,1% и 12,2% по сумме и плюс 14,7% и 12,2% по количеству счетов соответственно. По вкладам в сумме от 100 тыс. до 1 млн рублей был рост на 7,9% по сумме и на 7% по количеству счетов, по вкладам в сумме свыше 3 млн рублей — на 6,3% и 14% соответственно, до 100 тыс. — на 3,1% и 2,4%.

Средний размер вкладов физлиц (без счетов в сумме до 1 тыс. рублей) на 1 января 2020 года составил 172 тыс. рублей, увеличившись с начала прошлого года на 3,7%. Средний размер вкладов малых предприятий (без счетов до 1 тыс. рублей) составил 1,48 млн.

По итогам 2019 года доля вкладов населения в иностранной валюте в результате укрепления курса рубля уменьшилась на 1,9 п. п. — с 21,5% до 19,6%.

Доля вкладов на срок свыше года увеличилась с 39,5% до 40,5%, на срок до года — уменьшилась с 36,9% до 33,2%. Доля вкладов до востребования выросла с 23,6% до 26,3%.

Доля 30 крупнейших банков по объему вкладов населения за 2019 год выросла на 1,1 п. п., до 90,7%, при этом доля Сбербанка снизилась c 45,1% до 43,8%.



По состоянию на 1 января 2020 года страховая ответственность АСВ (объем потенциальных обязательств по выплате страхового возмещения) составила 55% всех застрахованных вкладов (без учета Сбербанка — 50,8%). Страховая ответственность по вкладам населения составила 59,4%, по вкладам ИП — 44,4%, по вкладам малых предприятий — 19% (показатели приведены с учетом консолидации по каждому вкладчику остатков на его счетах по учету обязательств и встречных требований банка). Доля полностью застрахованных вкладов составляет 99,5% по количеству, в том числе вкладов населения — 99,6%, вкладов ИП — 97,1%, вкладов малых предприятий — 88,5%. Количество застрахованных вкладчиков всех категорий составляет 234,2 млн субъектов, включая 231,9 млн физлиц (в том числе 2,7 млн индивидуальных предпринимателей) и 2,2 млн юридических лиц (малых предприятий). Относительно последнего пункта уточняется, что вкладчики, имеющие счета одновременно в двух банках, учитываются дважды.