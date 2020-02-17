Банк «Ак Барс» изменил бонусную программу по карте Generation. Вместо кешбэка, начисляемого по карте ранее, теперь действует программа «Кешбэк-рубли», в рамках которой за покупки начисляются бонусные единицы (кешбэк-рубли), которые в дальнейшем возможно конвертировать в денежные средства. При сумме до 2,5 тыс. кешбэк-рублей — по курсу 1 кешбэк-рубль равен 0,5 рубля, свыше — 1 кешбэк-рубль составит 1 рубль. Начисление производится в следующем размере:

300 приветственных кешбэк-рублей;

10% — при совершении покупок в категории «Транспорт» (в т. ч. продажа топлива, товаров и услуг на АЗС), максимально — 1 тыс. в месяц;

5% — при совершении покупок в категории «Развлечения»;

1% — в остальных категориях торговых точек.

Общая максимальная сумма вознаграждения — 4 тыс. кешбэк-рублей в месяц.

Данная программа подключается автоматически при оформлении карты. Держателю предоставляется возможность смены данной программы на «Универсальные мили» или на одну из партнерских программ.

«Новая программа менее привлекательна для потенциального держателя в связи с тем, что начисление теперь происходит не реальными деньгами, а бонусными единицами. Кроме того, для обмена кешбэк-рублей по курсу один к одному необходимо накопить их в сумме не менее 2 500», — отмечает эксперт по банковским продуктам Банки.ру Марина Вербицкая.