Страховая компания «Согласие» проанализировала статистику по ОСАГО за прошлый год и выяснила, чей стиль вождения опасен для других участников дорожного движения.



«Как правило, это люди 18—20 лет на недорогих автомобилях. Они становятся виновниками ДТП в три раза чаще водителей старшего возраста, в том числе миллениалов. Причем частота убытков у женщин немного (на 10%) выше, чем у мужчин. Чаще всего виновниками аварий становятся водители на автомобилях Datsun и «ГАЗ». У них частота убытков выше средней в 1,92 и 1,88 раза соответственно. Этот показатель для Geely составляет 1,30, BMW — 1,23, а Hyundai, Daewoo и Ravon — 1,17», — отмечается в сообщении.

В «Согласии» напомнили, что в начале 2019 года в рамках новой реформы ОСАГО коэффициент возраста для молодых неопытных водителей был повышен с 1,8 до 1,87. Самые опытные водители старше 59 лет, напротив, получили скидку до 7% (коэффициент 0,93).