Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности банка «МБА-Москва» на уровне «ruB+». Прогноз по рейтингу изменен со «стабильного» на «позитивный».

«Позитивный» прогноз по рейтингу обусловлен ожиданиями агентства по постепенной диверсификации бизнеса банка и наращиванию доходной активной базы в рамках утвержденной стратегии развития, что позволит банку повысить уровень операционной эффективности», — поясняется в сообщении агентства.

В то же время рейтинг банка обусловлен высоким запасом по капиталу, слабой оценкой рыночных позиций, приемлемым качеством активов, адекватной ликвидной позицией, а также консервативной оценкой корпоративного управления, следует из релиза.

Основным направлением деятельности банка на текущий момент выступает межбанковское кредитование. Единственным собственником является Международный Банк Азербайджана, который находится под контролем Министерства финансов Азербайджана.

Слабая оценка рыночных позиций российского банка обусловлена его незначительными позициями на российском банковском рынке и ограниченным спектром проводимых операций в 2019 году. На текущий момент более половины активов банка размещено на ностро-счетах и в депозитах в МБА. Такая структура активов обуславливает низкую диверсификацию бизнеса и операционного дохода по направлениям деятельности и низкую концентрацию кредитных рисков.

Достаточность капитала банка находится на очень высоком уровне, при этом отмечается слабая операционная эффективность, обусловленная преобладанием низкодоходных активов на балансе. Сокращение объема размещенных средств в материнском банке привело к высвобождению резервов, что имело положительный эффект для показателя рентабельности.

Основная часть активов представлена МБК, размещенными в материнском банке, тем не менее на протяжении 2019 года их доля в активах снизилась с 84% до 64%. Установленный по данным средствам 50-процентный резерв отражает консервативную оценку финансового положения материнского банка.

Отмечаются сильная ликвидная позиция и приемлемый профиль фондирования банка.



Консервативная оценка качества корпоративного управления обусловлена текущей структурой проводимых операций, которая свидетельствует о существенном влиянии материнского банка на принятие управленческих решений. Тем не менее новая стратегия развития на 2019—2022 годы предполагает постепенную диверсификацию бизнеса банка преимущественно за счет развития кредитования и обслуживания участников российско-азербайджанской торговли, системы денежных переводов и конверсионных клиентских операций. По мнению агентства, успешная реализация данной стратегии позволит банку повысить уровень операционной эффективности и улучшить конкурентные позиции на рынке, что нашло отражение в «позитивном» прогнозе. Однако агентство отмечает, что в рамках реализации стратегии банку необходимо осуществить значительные инвестиции в IT-инфраструктуру, а также расширить штат сотрудников в ключевых структурных подразделениях.