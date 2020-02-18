Госдума рассмотрит поправки в 157-ю статью Жилищного кодекса, запрещающие отключать услуги ЖКХ в многоквартирных домах из-за неуплаты за горячее и холодное водоснабжение, а также отопление, пишут «Известия» . Правовое управление нижней палаты дало положительное заключение на законопроект.

По данным статистики Федеральной службы судебных приставов, средняя сумма долга за ЖКХ для принудительного взыскания приставами в России составляет 21,7 тыс. рублей. При этом растет количество судебных исков из-за долгов по ЖКХ. В 2019 году было возбуждено 4,1 млн таких производств на 89 млрд рублей.

По словам главы профильного комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Галины Хованской, запрет на отключение частично прописан в постановлении правительства, но там нет четкого определения по ограничению таких действий, в частности по водоотведению. Суды, вынося решения в подобных ситуациях, руководствуются санитарными нормами, установленными правительством, и, как правило, встают на сторону граждан. Однако правильно было бы прописать эти нормы в Жилищном кодексе, пояснила она.

Банкам могут запретить брать комиссию за оплату услуг ЖКХ Законопроект, ограничивающий прибыль банков от перечислений граждан, внесут в Госдуму до конца февраля.

В пресс-службе правительства заявили, что специальный отзыв Кабмина на этот законопроект не требуется и депутаты могут принять его самостоятельно. В Минстрое сообщили, что не видят необходимости внесения поправок в Жилищный кодекс. В ведомстве считают этот вопрос достаточно урегулированным, а своевременную оплату ЖКУ — обязанностью граждан. Там уточнили, что отключение — это исключительная мера.

Первый зампред фракции «Единая Россия» Андрей Исаев заявил «Известиям», что для оценки законодательной инициативы ему нужно дополнительно ее изучить. В «Справедливой России», ЛДПР и КПРФ уже готовы поддержать законопроект. Член рабочей группы ОНФ по качеству жизни Арсений Беленький в разговоре с изданием признал, что сегодня отключение услуг ЖКХ — самый эффективный метод для быстрого погашения долгов.