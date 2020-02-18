Самым распространенным методом социальной инженерии является получение мошенником доступа к личному кабинету жертвы в системах дистанционного банковского обслуживания (ДБО), рассказал на XII Уральском форуме глава департамента информационной безопасности Центробанка России Вадим Уваров.



По его словам, на этот тип мошенничества приходится 47% случаев, в 34% — пользователь сам переводит денежные средства на счет злоумышленника. Еще 13% — это кражи, совершаемые при покупке товаров в Интернете, 6% — фишинговые СМС-рассылки, сайты лжебанков и др.

За год ЦБ заблокировал 370 массовых фишинговых рассылок. На блокировку также было направлено более 13 тыс. номеров телефонов, используемых мошенниками.

«В 2019 году сотрудниками департамента информационной безопасности Банка России оказано содействие более чем по 180 эпизодам в расследовании хищений денежных средств финансовых организаций и их клиентов», — рассказал Уваров. По его словам, среднее время, которое преступники тратят на хищение денег, составляет один — два часа.

«С момента, когда поднадзорная организация обращается к департаменту информационной безопасности, проходит два — три часа. Соответственно, мы несвоевременно можем реагировать на совершение преступления», — отметил представитель ЦБ.