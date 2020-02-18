Число клиентов, которым банки отказали в заключении договора банковского обслуживания, с апреля по декабрь 2019 года сократилось в два раза по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, сообщил журналистам директор департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России Илья Ясинский на XII Уральском форуме по информационной безопасности в финансовой сфере.



«На самом деле, когда перечень отказников стал циркулировать по системе, количество среднедневных отказов не увеличилось. Как тогда, так и сегодня они находятся примерно на одном уровне. Другое дело, что по совокупности количество отказов и количество лиц, в отношении которых они применяются, постоянно уменьшаются», — рассказал Ясинский.

Так, количество отказников с апреля по декабрь 2019 года уменьшилось на 40% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, количество отказов в заключении договора банковского обслуживания сократилось в два раза.

«Это произошло, во-первых, благодарю тому, что Банк России совместно с Росфинмониторингом с апреля 2019 года ввели определенный фильтр на пути движения перечня отказников в банке», — отметил Ясинский. В ЦБ уточнили, что всего кредитные организации реабилитировали 2% от общего числа отказников.