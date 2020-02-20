Соосновательница и владелица онлайн-ретейлера Wildberries Татьяна Бакальчук с состоянием в 1,4 млрд долларов стала самой богатой женщиной России, обогнав Елену Батурину, пишет Forbes .

Состояние Бакальчук за год выросло на 400 млн долларов. Состояние Батуриной за тот же период не изменилось и на 20 февраля составляет 1,2 млрд долларов.

Согласно опубликованному рейтингу десяти крупнейших онлайн-продавцов, в 2019-м оборот Wildberries вырос на 88% и составил 223,5 млрд рублей.

Впервые Татьяна Бакальчук вошла в список богатейших людей России в 2018 году, тогда ее состояние Forbes оценил в 600 млн долларов. Через год ее состояние выросло почти вдвое, обеспечив статус второй женщины-миллиардера в списке после Елены Батуриной, вдовы бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова и в прошлом — одного из крупнейших девелоперов столицы. В этом году Бакальчук обогнала и ее.