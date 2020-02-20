Чистый спрос россиян на наличную иностранную валюту вырос в конце прошлого года на фоне традиционного для этого периода, если не считать ставшего исключением 2018 года, увеличения активности населения как по покупке, так и по продаже валюты. Об этом говорится в опубликованном Центробанком «Обзоре основных показателей, характеризующих состояние внутреннего рынка наличной иностранной валюты в декабре 2019 года» .

Совокупный спрос населения на наличную иностранную валюту (сумма купленной в уполномоченных банках, полученной по конверсии и снятой с валютных счетов наличной инвалюты) увеличился в декабре по сравнению с ноябрем 2019 года на 39% и составил 5,4 млрд долларов в эквиваленте. Спрос на доллары вырос на 34%, на европейскую валюту — на 50%, до 3,6 млрд и 1,7 млрд долларов соответственно. Объем покупки населением наличной валюты в уполномоченных банках вырос по сравнению с ноябрем на 41% до 2,8 млрд долларов. С валютных счетов, открытых в уполномоченных банках, физическими лицами было снято 2,6 млрд долларов, что на 36% больше, чем месяцем ранее.

Совокупное предложение населением наличной иностранной валюты (сумма проданной в уполномоченных банках, направленной на конверсию и зачисленной на валютные счета наличной иностранной валюты) выросло в декабре по сравнению с ноябрем на 24% до 3,4 млрд долларов. Совокупное предложение населением долларов увеличилось на 23%, европейской валюты — на 26%, составив 2,3 млрд и 1 млрд долларов соответственно. В декабре физлица продали банкам 1,1 млрд долларов наличной иностранной валюты (плюс 8% к ноябрю) и зачислили на свои валютные счета 2,2 млрд (плюс 33%), следует из материалов ЦБ.



В декабре 2019 года по сравнению с предыдущим месяцем чистый спрос населения на наличную иностранную валюту вырос на 72% и составил 2,1 млрд долларов. Чистый спрос на доллары США увеличился на 59%, а на евро — более чем в два раза.