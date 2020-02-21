Совкомбанк до середины года может провести публичное размещение акций (IPO), пишет «Коммерсант» . Акционеры банка на предстоящем внеочередном собрании должны утвердить допэмиссию и проведение листинга на бирже. Ранее СМИ сообщали, что банк выбрал Goldman Sachs, JP Morgan и Morgan Stanley в качестве организаторов размещения.

По мнению участников рынка, время для потенциального размещения выбрано очень удачно. Российские индексы находятся возле исторических максимумов, чему способствует высокий интерес к рынку как со стороны российских инвесторов, так и иностранных.

Ситуация для IPO подходящая, так как динамика в экономике неплохая, банковский сектор выглядит достаточно стабильно, а Банк России уже в течение длительного времени последовательно снижает ключевую ставку, отмечают эксперты. К тому же на рынке наблюдается дефицит новых эмитентов: за последние два года на внутреннем рынке не проводилось крупных IPO. Основной спрос на акции будет наблюдаться со стороны иностранных институциональных инвесторов, считают аналитики. С учетом широкого круга инвесторов банк может получить высокие оценки по итогам размещения.

По словам экспертов, Совкомбанк показывает высокую рентабельность капитала, сопоставимую со Сбербанком, поэтому его вполне можно оценить по мультипликаторам крупнейшего банка России в 1,1—1,2 капитала, или 140—170 млрд рублей. Банк с высокой вероятностью осенью войдет в список системно значимых банков, «поэтому IPO позволит увеличить запас по нормативам достаточности с учетом надбавок» для таких кредитных организаций, прогнозируют аналитики.