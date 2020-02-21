В ближайшее время появится дорожная карта, в которой пропишут механизм снижения ипотечной ставки, рассказал министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Владимир Якушев в интервью «Известиям» . По его словам, к 1 апреля работа должна быть завершена.

«В ближайшее время появится дорожная карта, времени на раскачку нет. К 1 апреля мы должны уже завершить работу. Причем свою позицию должны высказать и банки, и застройщики, и Министерство строительства и ЖКХ, и наши институты развития, и Центробанк как один из главных регуляторов на этом рынке. Мы должны проанализировать, что происходит на всех этапах, и очень спокойно, без эмоций, принять продуктивное решение», — сообщил Якушев.

По словам министра, нижняя планка в виде пилотной ипотечной ставки для Дальнего Востока, приемлемой и для рынка, и для потребителя, может быть на уровне от 7% до 8%.

«На первоначальном этапе разговор должен идти о ставке между 7% и 8%. Дальше, когда мы серьезную работу проведем, можно будет смотреть вперед. Очень многое зависит от макроэкономики», — пояснил Якушев.