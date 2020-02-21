В январе чистая прибыль банковского сектора составила 197 млрд рублей, что существенно больше среднемесячной прибыли за 2019 год. Об этом сообщается в докладе Центробанка «О развитии банковского сектора Российской Федерации в январе 2020 года».

«В январе 2020 года чистая прибыль банковского сектора составила около 197 млрд рублей, что на 54 млрд рублей выше среднемесячной чистой прибыли за 2019 год. Это может быть связано в том числе с валютной переоценкой на фоне роста курса доллара в начале года», — отмечается в документе.



Так, в январе объем активов банковского сектора уменьшились на 0,5%, до 88,6 трлн рублей. В примечании ЦБ уточняется, что активы уменьшились в основном из-за сокращения корпоративного кредитного портфеля и снижения активности на рынке межбанковского кредитования (МБК).



Корпоративный портфель в январе 2020 году сократился на 0,9%. «Сокращение не носило системного характера и было в значительной степени связано с плановыми погашениями краткосрочного материнского финансирования. Помимо этого, по нашим оценкам, банки сократили вложения в корпоративные облигации, которые можно рассматривать в качестве альтернативы кредитам, на 7%», — отмечает ЦБ.



Месячные темпы прироста портфеля кредитов физическим лицам замедлились до плюс 0,8% (в декабре предыдущего года — плюс 1%). В ЦБ это связывают с сезонностью (продолжительными январскими праздниками) и, возможно, мерами Банка России по охлаждению сегмента необеспеченных ссуд. Однако для оценки влияния последнего фактора требуется более длительный период наблюдения, указывают в регуляторе.



Сокращение вкладов физических лиц в январе (минус 1,5%) характерно для этого месяца, что, вероятно, связано с сезонным ростом расходов в новогодние праздники и снятием части пенсионных выплат, начисленных в конце прошлого года сразу за два месяца. В годовом выражении вклады физлиц выросли на 10,1%, что соответствует темпу годового прироста, наблюдающемуся с ноября 2019 года.



В январе депозиты и средства организаций незначительно сократились (на 0,1%). При этом существенный прирост валютной составляющей (плюс 2,8%) и крупные возвраты налога на добавленную стоимость не компенсировали отток рублевых депозитов (минус 1,4%), указывают в ЦБ, связывая это в первую очередь с сезонными налоговыми выплатами в бюджет.



На 1 февраля 2020 года в России действовали 436 кредитных организаций (на начало года — 442). В январе их количество уменьшилось на шесть (с долей в активах менее 0,1%) в связи с отзывом лицензий у четырех банков и аннулированием — у двух.



В отчете уточняется, что показатели прироста приведены с исключением влияния валютной переоценки (пересчет валютной составляющей в рубли по курсу на начало анализируемого периода) по кредитным организациям, действовавшим на последнюю отчетную дату (включая ранее реорганизованные банки).

Как отмечает регулятор, начиная с материалов по итогам января 2020 года в отчете «О развитии банковского сектора» активы банковского сектора будут приведены на нетто-основе (за вычетом резервов на возможные потери, а также налога на прибыль). «Это в том числе позволит более корректно оценивать доли отдельных обязательств в пассивах. Кроме того, в показатель корпоративного кредитования теперь включаются кредиты не только нефинансовым организациям, но и финансовым (кроме банков). В последнюю категорию входят, например, лизинговые и факторинговые компании (в том числе дочерние финансовые компании банков), а также организации, связанные с крупными корпоративными клиентами», — поясняется в материалах ЦБ.

