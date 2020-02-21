Управление Федеральной антимонопольной службы по Москве увидело в действиях Локо-Банка нарушение требований закона «О защите конкуренции», следует из сообщения на сайте ведомства.

Так, Московское УФАС рассмотрело материалы по факту использования Локо-Банком слогана «Локо-Банк — Банк миллионов».

В ходе рассмотрения обращения гражданина столичное антимонопольное ведомство установило, что слоган «Банк миллионов» ассоциируется у большинства людей именно с количеством клиентов банка, а не с суммой денежных средств. Выводы антимонопольного органа были основаны на опросе потребителей, проведенном редакцией газеты «Вечерняя Москва», и мнении специалистов Института русского языка им. В. В. Виноградова Российской академии наук.

На основании собранных материалов Московское УФАС пришло к выводу, что у КБ «Локо-Банк» должно быть как минимум 2 млн клиентов, чтобы такой слоган был признан достоверным. Банк не подтвердил наличия столь большого количества клиентов, и, таким образом, использование указанного заявления в качестве слогана без дополнительных пояснений противоречит требованиям статьи 14.2 закона «О защите конкуренции», дают понять антимонопольщики.

Московское УФАС выдало Локо-Банку предупреждение, потребовав прекратить действия, которые содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства, а именно прекратить и не допустить в дальнейшем использование любыми способами при осуществлении деятельности утверждения «Локо-Банк — Банк миллионов» в отсутствие прямого указания на то, что данное утверждение не относится к числу клиентов банка.

Локо-Банку дан месяц на исполнение предупреждения. В случае его неисполнения в отношении банка будет возбуждено дело о нарушении антимонопольного законодательства.

«Подобные игры с потенциальными клиентами путем воздействия на их восприятие неоднозначными фразами приводят к введению в заблуждение граждан о надежности лица, оказывающего услугу, о реальном количестве его клиентов, — комментирует ситуацию временно исполняющий обязанности руководителя Московского УФАС Александр Князян. — От этого страдают не только потребители, но и рынок. Конкуренты, действующие добросовестно при привлечении внимания к своему продукту, недополучают прибыль, так как, заинтересовавшись недостоверными сведениями, граждане выбирают их недобросовестного конкурента».



В сообщении столичного УФАС уточняется, что в случае исполнения предупреждения антимонопольного органа лицо, в действиях которого были усмотрены признаки нарушения, освобождается от административной ответственности.

