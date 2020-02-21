ЦБ РФ привлек микрофинансовую компанию «МигКредит» к административной ответственности за нарушение требований федерального закона «О кредитных историях», следует из сообщения на сайте регулятора.

Постановление было вынесено 31 января этого года и вступило в силу 21 февраля.

Микрофинансовая организация привлечена к ответственности по статье 14.29 Кодекса РФ об административных правонарушениях («Незаконное получение или предоставление кредитного отчета»), распространяющейся на незаконные, но не подпадающие под Уголовный кодекс действия по получению или предоставлению кредитного отчета либо информации, составляющей кредитную историю и входящей в кредитный отчет.

Компании назначен административный штраф, который в соответствии с указанной статьей КоАП может составлять для юридических лиц от 30 тыс. до 50 тыс. рублей.

Центробанк ранее уже привлекал «МигКредит» к административной ответственности за аналогичные нарушения.



Более подробно причины привлечения организаций к административной ответственности ЦБ в своих сообщениях не раскрывает. Портал Банки.ру предлагает компании направить комментарий на news@banki.ru, и он будет опубликован в этой новости.