ВТБ запустил «умную анкету» в мобильном и интернет-банке для ускорения процедуры оформления кредитов. Об этом сообщается в пресс-релизе кредитной организации.

При заполнении «умной анкеты» клиенту необходимо будет указать только сумму, срок и цель кредита, после чего дать согласие на обработку данных и дождаться СМС с решением банка. При наличии предложения, доступного для получения онлайн, не требуется посещения офиса даже для получения средств: оформление кредита подтверждается одноразовым СМС-паролем, после чего денежные средства в течение пяти минут перечисляются на счет клиента.

В настоящее время сервис доступен клиентам с мобильными устройствами на операционной системе iOS. Во II квартале 2020 года функционал будет реализован на платформе Аndroid, а также в интернет-банке.