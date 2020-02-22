Россияне взяли больше всего займов в микрофинансовых компаниях (МФО) на подарки к 23 февраля на парфюм, одежду и электронику, говорится в исследовании одной из крупнейших МФО в России Moneyman.

«К 23 февраля Moneyman провела опрос женской аудитории из числа клиентов компаний альтернативного кредитования, чтобы узнать, какие подарки они планируют вручить. В топ-3 презентов вошли парфюм, одежда и электроника — 21%, 16% и 13% соответственно», — говорится в материале.

Также заемщики сообщили о своих намерениях потратить одолженные средства на алкоголь (10%), подарочные сертификаты (7%) и билеты на какое-либо мероприятие (6%).

По данным исследования, в преддверии 23 февраля на рынке микрозаймов традиционно наблюдается увеличение среднего объема займов как среди мужчин, так и среди женщин.

В 2020 году средний размер займа у женщин по сравнению с аналогичным показателем в январе прошлого года увеличился на 15%, до 16 650 рублей. Среди мужчин средний размер займа за аналогичный период вырос на 23%, до 17 300 рублей, среди них каждый пятый прошел или проходит сейчас службу в Вооруженных силах РФ.

«Существует мнение, что «предпраздничные» займы берут более спонтанно (как говорится, на эмоциях) и, как следствие, уровень просроченной задолженности по ним оказывается выше. По оценкам же Moneyman, это не соответствует действительности — показатель просрочки остается в обычных границах, в районе 7%», — говорится в материале.

Исследования проводились в формате онлайн-опроса среди клиентов микрофинансовых организаций по всей России. Участие в опросе приняли 3 944 мужчины и 3 243 женщины.